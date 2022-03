Джокович не бе допуснат в Индиън Уелс, Гришо зае неговото място!

Новак Джокович не бе допуснат до участие на предстоящите турнири от категорията Мастърс 1000 в Индиън Уелс и Маями поради отказа да си постави ваксина срещу COVID-19. Това обаче е отлична новина за Григор Димитров, който ще заеме мястото му в схемата.

Преди часове бе обявено официалното решение на Центъра за болести и превенция, че няма да има каквито и да било промени в условията за влизане в страната и затова Джокович е принуден да пропусне още един силен турнир през сезона. По правилник мястото му в схемата трябва да бъде заето от първия тенисист в листата на чакащите извън списъка с поставените играчи, който е именно Димитров. Така Гришо вече е втори поставен и ще успее да избегне тежкия жребий, според който трябваше да играе срещу американеца Томи Пол в първия кръг, а при успех - срещу Александър Зверев след това.

След промените стана ясно, че Димитров ще срещне победителя от двубоя между Джордан Томпсън (Австралия) и Давид Гофен (Белгия).

