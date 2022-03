Роман Абрамович има на разположение 81 дни да продаде Челси, но без да вземе пари

Собственикът на Челси – Роман Абрамович, има на разположение само 81 дни, за да продаде клуба. Сделката може да се осъществи само при едно условие, съобщиха от правителството на Великобритания – руският олигарх да не получи нито пени от сделката.

Вчера всички активи на Роман Абрамович, в това число и Челси, бяха „замразени”, а това удари много сериозно клуба от Лондон.

„Сините” получиха специален лиценз, за да може клубът да продължи участието си в турнирите, в които участва. Той обаче е със срок до 31 май тази година. Ако в този период Абрамович не успее да продаде клуба, съществува реална възможност клубът да преустанови участието си във Висшата лига, пише The Sun.

Това ще се наложи заради огромните загуби, които ще претърпи Челси до края на сезона, като в същото време в клуба няма да постъпят никакви свежи средства, заради наложените вече санкции.

На Челси бе забранено да купува и продава футболисти, като „сините” също нямат право да продават официални стоки с емблемата на клуба, както и билети за домакинските мачове на „Стамфорд Бридж”. Двубоите ще могат да бъдат гледани на живо единствено от феновете, които имат сезонни билети, тъй като те вече са били закупени.

В същото време лондончани ще продължат да изплащат заплатите на своите футболисти и служители. След новината за Абрамович от вчера, основният спонсор на клуба Three, прекрати контракта си. Очаква се днес и други спонсори на „сините” да се оттеглят.

On tomorrow's front page: Chelsea could go bust in just 81 days if Abramovich doesn't sell https://t.co/wUXlxG69K4 pic.twitter.com/JTTAGmoIdW