Журналист: Неймар е клоун, трябва да бъде уволнен! Вече не е футболист!

Медиите във Франция засипаха с критики футболистите на ПСЖ след отпадането от Реал Мадрид в Шампионската лига. На мушката им попадна най-вече бразилецът Неймар, който беше сред най-слабите на „Бернабеу” в сряда вечер.

Журналистът от RMC Sport обяви южноамериканеца за „клоун” и призова да бъде „уволнен”.

"Неймар е клоун. Неймар трябва да бъде уволнен. Той вече не е футболист. Вместо това трябва да отиде на седмицата на модата. През юли има световно първенство по покер, ще го взема със себе си, в това е по-добър”, обяви Риоло.

Daniel Riolo on RMC: “Neymar is a clown. Neymar needs to be fired. He is no longer a footballer. He should go to fashion week instead. In July there are the world poker championships, I will take him with me, that’s what he is good for.”