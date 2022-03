Феновете освиркваха футболистите на ПСЖ, но без Мбапе (ВИДЕО)

Привържениците на Пари Сен Жермен осигуриха много хладно посрещане на футболистите на тима 4 дни след елиминирането на отбора от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Преди началото на домакинския мач с Бордо в Лига 1 при изреждането на имената на играчите всички бяха освирквани с изключение на Килиан Мбапе, който беше аплодиран, но почти сигурно ще напусне отбора в края на сезона. Освирквани бяха и другите големи звезди на парижани Лионел Меси и Неймар.

Двамата южноамериканци бяха освирквани и при всяко докосване на топката, а феновете пееха песни с нецензурн текст:

„Отивайте да се....“ се чуваха от трибуна „Отьойл“, където се настанява агитката на отбора.

Wow Neymar and Messi are being booed and whistled at by the PSG fans while the only player who is being clapped at is Mbappe 😳pic.twitter.com/UD6GhCdpfZ