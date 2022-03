Aston Martin създаде уникален домашен симулатор за Себастиан Фетел. Отборът на Силвърстоун разкри, че е създал уникална технология, която помага на четирикратния световен шампион Себастиан Фетел да се подготвя за състезанията от календара на F1 от комфорта на своя дом в Швейцария.

Логистичните и времевите ограничения могат да затруднят пилотите да се включат в симулаторите на своите екипи. преди Гран при. Отсега нататък обаче това би трябвало да е по-малък проблем за Фетел, тъй като германецът получи специален симулатор от Астън Мартин.

Такъв беше случаят с германеца преди миналогодишното първо издание на Гран при на Саудитска Арабия. Тогава той не успя да прекара никакво време на симулатора преди състезанието. Във връзка с това Астън Мартин и Фетел решиха да работят по създаването на симулатор по време на сезон 2021. Сега готовият резултат от този проект беше доставен в дома му в Швейцария.

Специалният симулатор съдържа физически части от AMR21. Това е автомобила, който бе използван от четирикратния световен шампион през миналогодишната кампания. В него се включва състезателната му седалка, облегалката за глава и предпазните колани.

Освен това той се предлага с три екрана, тъй като версията с два очевидно се е оказала ограничаваща. Целият дизайн предлага на Фетел реалистична гледка зад волана. Дискусиите и проучванията по проекта започват преди близо година, а строителният процес започва през юли. Още през септември новият симулатор е бил готов за инсталиране в къщата на Себастиан Фетел.

Наличието на тази техника позволява на четирикратния световен шампион да планира сам сесиите си в симулатора преди всяка Гран при. Според Астън Мартин това показва „ангажимента на Фетел да извлече всяка възможна част от представянето си.“

