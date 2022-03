Вижте как изглежда Роман Абрамович след началото на войната в Украйна (ВИДЕО)

Руският милиардер Роман Абрамович определено е сред най-известните лица за футболните фенове по света. След началото на войната в Украйна обаче просто не прилича на себе си, тъй като стана обект на редица санкции, от които загуби стотици милиони.

55-годишният Абрамович се показа от летището в Тел Авив, а впечатление направи тотално бялата му коса, както и това, че вече носи очила.

След санкциите, които му бяха наложени в Англия и държавите от Европейския съюз, Абрамович премести скъпите си яхти в Турция, за да не бъдат конфискувани, а самият той се е прибрал в Русия.

Russian-Israeli billionaire Roman Abramovich, who last week was hit with sanctions by the UK government, has been spotted at an airport in the Israeli city of Tel Aviv.



