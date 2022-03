Англичани разплакаха най-успешния тим в историята на Лига Европа след продължения

Уест Хям и Севиля завършиха 2:0 в полза на англичаните, макар и след продължения, за да видим как най-успешният тим в историята на Лига Европа пропуска възможността, за да играе още един финал, но този път на своя „Рамон Санчес Писхуан“.

„Чуковете“ изравниха общия резултат след гола на Томас Сучек в края на първата част, а това изнерви играчите и на двата тима, след като до втори гол така и не се стигна в редовното време.

Странното бе, че двамата треньори направиха само по една смяна, а Юлен Лопетеги извърши цели 5 в рамките на последвалите продължения.

Андрий Ярмоленко обаче се превърна в героя за англичаните в 112', след като именно той бе единствената смяна за Дейвид Мойс в редовните 90 минути. Украинецът след края на мача не успя да се израдва, както подобава, с оглед събитията в родината му, но все пак намери сили, за да свали тениската си и да я подари на човек с украинското знаме в трибуните.

It had to be him. 💙💛 pic.twitter.com/8n1wTlXCyz