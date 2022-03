Франсис Нгану легна под ножа

Световният шампион в тежка категория на UFC Франсис Нгану официално легна под ножа за операция на коленете, научихме от профила му в Twitter.

Нигериецът сподели, че интервенцията на коленните му връзки е минала добре, според лекарите, и им благодари за отношението, което е получил.

Той написа още, че няма увреждане на менискуса, което означава, че щетите от травмата са по-леки от предполаганото.

Очакванията са, че Нгану ще се лекува не по-малко от 6 месеца, което значи, че ще е извън сметките почти до края на година, а така контрактът му с UFC се очертава да изтече.

Припомняме, че Дейна Уайт обмисля да отнеме шампионския пояс на Франсис, защото не може да си позволи да губи пари от това, че титлата не се разиграва между големите имена в дивизията за подобен дълъг период.

Knee surgery went very well today ( ACL reconstruction and MCL repare).



PS: no meniscus damage 🙏🏽



Thank you to Dr Alattrache and staff for taking great care of me.



Sincerely, THE KING 🤴 #thepredator #africa #3kings #cameroon #Batie #SANSANBOY pic.twitter.com/aJNa7aGNm1