Последният концерт на Ози Озбърн с Black Sabbath събра 190 милиона долара за благотворителност

Последният концерт на Ози Озбърн събра 190 милиона долара за благотворителност, съобщи музикалният директор на събитието Том Морело.

76-годишният Озбърн, който през последните години се сблъсква със здравословни проблеми, включително Паркинсон, реши да излезе на сцената за още едно, последно шоу. Грандиозният концерт „Back to the Beginning“ във Villa Park, Бирмингам, събра на една сцена Озбърн с групата Black Sabbath, а събитието включи и други водещи имена от света на хеви метъла като Metallica, Guns N’ Roses и още редица звезди на жанра.

Още преди събитието, което беше излъчено на живо в целия свят пред аудитория от 5,8 милиона души, беше обявено, че приходите ще бъдат разпределени между Cure Parkinson’s, Детската болница в Бирмингам и хосписа за деца Acorn Children’s Hospice.

В профила си в Instagram китаристът на Rage Against The Machine Том Морело публикува снимка на Озбърн, седнал на трон по време на изпълнение, с коментар: „‘Back to the Beginning’ – над 190 милиона долара ще бъдат дарени за домове и болници за деца.“

Морело допълни: „Boom. Не целяхме просто да създадем най-великия ден в историята на хеви метъла.“ Той благодари на Озбърн за доверието и ролята си като музикален директор: „Благодаря ти, Ози Озбърн, че ми повери да бъда музикален директор на концерта ‘Back to the Beginning’. Повече от година усилена работа, но хеви метълът е музиката, която ме накара да заобичам музиката и беше труд, изпълнен с любов.“

В рецензия с пет звезди за концерта, журналистът на The Independent Марк Бомонт отбелязва: „Loud Aid? Ако противопоставим последните десетилетия на фестивала Download в едно грандиозно Wall of Death, резултатът вероятно ще изглежда точно така. Ротационната сцена и сливането на метъл легенди превърнаха събитието в динамична енциклопедия на жанра, без излишно его, но с много уважение и отдаденост. Всеки изпълнител се отнасяше към песните на Sabbath като към свещени текстове – с уважение към оригинала, но и със собствена интерпретация.“

Озбърн заяви пред The Independent през 2022 г., че е твърдо решен да се върне на сцената за последен път, въпреки здравословните си проблеми: „Ще се върна на сцената, дори и това да ме убие, защото ако не го направя, така или иначе ще умра. Обичам да виждам тази публика.“ Той добави: „Дори да трябва да се довлека до сцената, ще го направя. Не сте видели последното от Ози Озбърн, мога да ви го кажа със сигурност.“