Севиля продължи да издиша в борбата за титлата в Испания

Севиля и Реал Сосиедад завършиха 0:0 в 29 кръг от Примера Дивизион, като това означава, че титлата за „андалусийци“ става все по-далечен мираж.

Две греди спасиха Марко Дмитрович и това означава, че повече могат да съжаляват за пропуснатата възможност от тима на гостите.

Отборът на Юлен Лопетеги вече е в серия от три поредни равенства и вече дели първото място по показателя ремита с борещия се за оцеляване Кадис.

„Баските“ пък остават в надпреварата за местата, даващи право на участие в евротурнирите, независимо от факта, че головата им разлика е съставена едва от 29:29 гола.

Goalless here in Sevilla on an evening of missed chances. pic.twitter.com/I2Fqo1gVI8