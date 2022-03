Гаф на ATP с ранкинга на Григор Димитров

Грешка в техниката на ATP предизвика известен смут в света на мъжкия тенис, защото промените в ранглистата на организацията бяха прекалено драматични в ранните часове на деня и мнозина побързаха да излязат със сензационни заглавия за своите любимите атлети. По-късно обаче гафът е поправен и подреждането вече е коректно.

Инцидентът засегна и Григор Димитров, който първоначално бе обявено, че прави колосален скок с цели 10 места в подреждането, благодарение на класирането си на 1/4-финалите в „Мастърс“ турнира в Индиън Уелс. Правилните сметки обаче показват, че българинът трябва да мръдне само с 6 места нагоре, за да заеме справедливото 29 място в подреждането.

Междувременно Новак Джокович си върна лидерската позиция от ръцете на Данийл Медведев, а Рафаел Надал се нареди на трето място, въпреки поражението от Тейлър Фриц във финала в Индиън Уелс.

Яник Синер пък изпадна от топ 10, за да направи място на Хуберт Хуркач.

