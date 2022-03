Сърдечен проблем сложи край на кариерата на кеч легендата „Трите Хикс“

Една от най-големите легенди в кеча „Трите Хикса“ официално обяви, че слага край на активната си спортна кариера в интервю за ESPN.

Гигантът, чието истинско име е Пол Майкъл Левек, сподели, че вече има имплантиран дефибрилатор и това е причината да сложи край на екстремните изяви на ринга.

„Имах вирусна пневмония. Дробовете ми се възпалиха, а, когато се прибрах у дома, в следващите няколко дни се влоших много. Съпругата ми (Стефани МакМеън) забеляза, че кашлям кръв и ме накара да отида на преглед. Там установиха, че имам течност в дробовете и около сърцето. Направиха ми ЕКГ и ехограф. Общо взето, ако нормалното сърце изпомпва 55-60% кръв от капацитета си, моето работеше на 30%“, каза 52-годишният атлет.

„Трите Хикса“ беше една от най-големите звезди на WWE през изминалите близо 30 години, а през 2019 г. дори бе удостоен с място в „Залата на славата“ на този спорт.

BREAKING: @TripleH announced his retirement from in-ring competition on @espn @firsttake with @stephenasmith. pic.twitter.com/qnyw9NVtv4