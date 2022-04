Звезда на Лийдс предизвика фурор в социалните мрежи с избора си на обувки

Една от звездите на Лийдс - халфът Калвин Филипс, предизвика фурор в социалните мрежи с избора си на обувки. В Twitter се появи снимка на Калвин Филипс, който дава автограф на фен, но това, което феновете нямаше как да не забележат, бяха обувките на английския национал.

В Twitter веднага се появиха закачки с модния стил на 26-годишния футболист, като обувките му бяха сравнени с популярните във Великобритания корнишки пасти.

For Sale @Kalvinphillips shoes. Worn once. pic.twitter.com/udUm8P6OGb

Got me, the wife and kids matching pairs of Kalvin Phillips shoes. 😍 #lufc pic.twitter.com/wqWBJwPxGk