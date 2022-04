Селтик държи в ръцете си титлата след обрат над Рейнджърс, хвърчаха бутилки на терена (ВИДЕО)

Селтик победи Глазгоу Рейнджърс с 2:1 като гост в голямото дерби на шотландския футбол.

Аарън Рамзи даде аванс на Рейнджърс още в 3-ата минута (1:0). Четири минути по-късно обаче австралиецът Том Рогич изравни (1:1). Камерън Картър-Викърс направи обрат и донесе победата на Селтик в 43-ата минута.

Втората част се забави с няколко минути заради напрежение по трибуните и хвърлени стъклени бутилки по терена. До края на срещата грубите единоборства превзеха играта и не се стигна до нищо по-опасно пред двете врати.

Селтик се откъсна на върха в класирането със 79 точки срещу 73 за градския съперник Рейнджърс.

The start to the second-half at Ibrox was delayed due to a glass bottle being thrown onto the pitch 👇 pic.twitter.com/cffhNf6p1u