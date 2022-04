Шамар в стил Уил Смит предизвика масов бой на тенис турнир (ВИДЕО)

Масов бой беляза края на мача от юношески тенис турнир в ганайската столица Акра. Грозните сцени се разиграха след финала на срещата между поставения под №1 в схемата Михаел Куаме (Франция) и представителя на домакините Рафаел Ний Анкра.

Французинът изненадващо отпадна още в първия кръг и удари шамар на съперника при поздравяването на мрежата.

Записите от корта показват, че след това е настъпва масов бой между екипите и на двамата тенисисти. Все още няма информация за причината довела до постъпката на Куаме.

Мнозина веднага сравниха постъпката на французина със шамара, който актьорът Уил Смит удари на комика Крис Рок по време на наградите Оскар.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ