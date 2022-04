Новак Джокович: Разпаднах се и не можех да ходя

Световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович загуби първия си мач на корта след близо 2-месечно отсъствие. Сърбинът отстъпи на испанеца Алехандро Давидович Фокина с 1:2 сета [3:6, 7:6 (5), 1:6] в двубой от 1/16-финалите на турнира от сериите „Мастър“ на червени кортове в Монте Карло.

Джокович не беше в най-оптималната си форма, а след поражението той разкри за своите проблеми и призна превъзходството на опонента си.

„Опирах се на въжетата през целия мач. Постоянно бях в догонваща позиция в резултата. Не ми хареса как се чувствах физически в третия сет. Просто ми свършиха силите, не успях да остана в разиграванията с него. Ако не можеш да останеш в разиграване, да не усещаш краката си на клей, това е мисия невъзможна“, каза след срещата Джокера, чието единствено участие през 2022 дойде в Дубай през февруари, където изигра три мача.

Сърбинът призна, че отсъствието му от повечето турнири е било „трудно, от психическа и емоционална гледна точка“, но сподели, че „продължава напред“ преди завръщането си в надпреварата, която спечели през 2013 и 2015.

„Винаги вярвах, че мога да се завърна и да спечеля мача, и останах в играта независимо от факта, че много неща бяха срещу мен по отношение на това как се чувствах на корта. Физически бях твърде далеч от най-доброто от състояние. Разбира се, че при този тип условия и обстоятелства, тогава трябва да работиш два пъти повече от нормалното. Очаквах този мач да бъде наистина тежък, физическа битка, и точно това и стана. За съжаление, не успях да продължа напред и седмицата ми приключва тук“, коментира още той.

Novak Djokovic



"I always believed that I could come back and win the match. I stayed there even though a lot of things were against me in terms of how I felt on court. Game-wise, physically I was just far from my best. I'm going to keep going and hopefully build my form for RG"