Фейенорд и Славия Прага сътвориха поредния голов спектакъл с щипка драма в 94'

Фейенорд и Славия Прага завършиха 3:3 в първия си 1/4-финален сблъсък за Лигата на конференции, предлагайки ново голово шоу и драма за любителите на късните обрати.

Синистера откри рано резултата за нидерландците, а до края на първото полувреме Олайинка изравни, макар привидно домакините да доминираха на терена.

След почивката Сор даде аванс на чешкия тим в 67', но скоро след това Сенеси направи резултата 2:2.

All to play for in Praha... #feysla • #UECL

4 минути преди края на мача Кьокджю пък върна преднината на Фейенорд, а така подложи за един още по-драматичен завършек в 94', когато Траоре се озова в епицентъра на меле в наказателното поле, стреля с пета и прати кълбото в мрежата за крайното 3:3.

Именно подобни мачове връщат надеждата, че футболът е жив за разлика от мегасблъсъка на хартия между Манчестър Сити и Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

⏱️ FULL TIME | What a crazy finish! Feyenoord came from behind but Ibra's backheel saved a draw in the 94th minute! 😅 #feysla pic.twitter.com/vw3Qg9JNXQ