Колекционер плати $522 хил. за снимка на Лионел Меси

Колекционер на футболни картички плати рекордна сума, за да притежава снимка на Лионел Меси, научихме от L'Equipe.

Преди няколко дни на търг се разигра картичка от сериите на Panini с образа на аржентинската легенда в екип на националния си отбор преди Световното първенство през 2014 г. в Бразилия.

Запалянкото е платил $522 000 за една от общо 10 подобни картички, които са произведени в този си вид. По-специалното обаче е, че до момента само две са били открити от почитателите на Меси по света.

