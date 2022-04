Ето колко ще получава Холанд, ако премине в Манчестър Сити

Английският шампион Манчестър Сити продължава преговорите със звездата на Борусия Дортмунд Ерлинг Холанд. „Гражданите“ са един от фаворите за подписа на нападателя, който бива искан още от Реал Мадрид, Барселона и Пари Сен Жермен.

Сега „Daily Star“ съобщава, че англичаните са се доближили още повече до това да спечелят надпреварата за норвежеца след поредната среща с представителите на Холанд в Манчестър. Това се е случило по-рано този месец, като на нея са присъствали бащата на играча и бивш халф на Сити Алфе-Инге Холанд, както и агента му Мино Райола.

По време на срещата, от Сити са представили финансовите условия, които са готови да предложат на 21-годишния Холанд. От „Етихад“ ​​са готови да му осигурят седмична заплата от 375,000 паунда със сериозни бонуси и добавки, които ще увеличат тази сума до 500,000 паунда на седмица. Интересното е, че основната заплата е същата като Кевин Де Бройне, който е най-скъпоплатеният в клуба.

Изданието допълва, че ръководството на Ман Сити не иска да нарушава структурата на заплатите в клуба заради Холанд, който има клауза за откупуване от около 63 милиона паунда, която може да бъде задействана това лято.

Именно заради това „гражданите“ не искат да раздразнят другите играчи в отбора на Пеп Гуардиола. Например, Фил Фоудън се очаква да подпише нов шестгодишен договор, но от Сити знаят, че трябва да внимават с условията в евентуалния договор на Холанд. И двамата са на една и съща възраст, но може да се окаже, че норвежецът ще печели доста повече от тези 150 000 паунда на седмица, които взима Фоудън.

Man City hold more talks over Erling Haaland transfer as wage structure is decided: https://t.co/Ij45lHk3nH