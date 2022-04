Разкриха подробности за новите договори на Мюлер, Нойер и Левандовски

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер потвърди, че преговорите с Томас Мюлер и Мануел Нойер за удължаване на договорите им изглеждат обещаващи.

„Нещата изглеждат много добре с Томас Мюлер и Мануел Нойер. В напреднали преговори сме и мисля, че скоро ще можем да обявим нещо“, каза Хайнер пред „Bild“ след победата с 3:0 над Арминия Билефелд в неделя.

Що се отнася до звездата Робърт Левандовски, Хайнер обяви, че се очаква скоро да седнат на масата за преговори.

„С Левандовски се проведе разговор. Доколкото знам, вече е насрочена втора среща. Преговорите ще продължат“.

Настоящите контракти на Мюлер, Нойер и Левандовски с Байерн изтичат през лятото на 2023 година.

