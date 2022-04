Серхио Бускетс изравни рекорд на Андрес Иниеста

Серхио Бускетс официално стъпи на почетната стълба в Барселона, изравнявайки рекорда по брой мачове на Андрес Иниеста, научихме от клуба.

Двамата испанци вече са играли по 674 мача за „каталунците“, като пред тях са само настоящият треньор Шави със 767 и Лионел Меси със 778.

Бускетс се поздрави с постиженията при домакинството на Кадис в 32 кръг на испанската Примера Дивизион.

6⃣7⃣4⃣ games!



🙌 @5sergiob equals @andresiniesta8 for third on the Club's all-time appearances list!



👏 Keep going, Sergio! pic.twitter.com/Jy9hbIyrrB