Реал Мадрид покори и извънземния Манчестър Сити

Реал Мадрид триумфира след продължения с 3:1 над Манчестър Сити, за да продължи да изписва със златни букви историята на Шампионската лига.

Първата част не ни предложи нищо от интригата, която видяхме преди седмица в Манчестър, но изглежда двата отбора бяха запазили спектакъла за последните двайсетина минути от редовното време.

Риад Марез изненада Тибо Куртоа с изпълнението си в близкия ъгъл в 73', за да направи така сякаш никой не може да спре „гражданите“ към финала тази година.

EXTRA-TIME FULL-TIME | A tough one to take as we bow out of the #UCL



⚪️ 3-1 (6-5) 🔵 #ManCity pic.twitter.com/gnajzPDkMU