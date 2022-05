Италианско-холандски сблъсък в първия в историята финал за Лигата на конференциите

Рома и Фейенорд станаха първите финалисти в първото в историята издание на Лигата на конференциите, след като отстраниха съответно Лестър Сити и Марсилия.

„Римските вълци“ победиха с 1:0 у дома „лисиците“, благодарение на попадението на Тами Ейбрахам след удар с глава при изпълнението от корнер на Лоренцо Пелегрини в 11'.

Италианците бяха по-добрият отбор на терена, а магията в Европа на Жозе Моуриньо изглежда вдъхнови тима, за да заиграе, като истински фаворит в този сблъсък.

