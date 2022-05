Кавани: Трябваше да напусна Юнайтед след привличането на Роналдо

Нападателят на Манчестър Юнайтед Единсон Кавани призна, че е сгрешил като е останал в клуба през този сезон. 35-годишният уругваец смята, че не е трябвало да продължава да играе на „Олд Трафорд“ след идването на Кристиано Роналдо, защото по този начин се появява рядко на терена.

Както е известно, португалската суперзвезда беше взет дни преди затварянето на пазара през миналото лято и съответно Кавани не е имал време да си уреди трансфер.

„Когато сделката за Кристиано стана факт, си помислих, че това е добре за клуба. Но познавайки поне малко особеностите на футбола в днешно време, първото нещо, което направих, беше да се обадя на брат ми. „Фернандо, ако това (б-р. - трансферът на Роналдо) се беше случило седмица по-рано, щях да те помоля да подпишем с друг клуб“. Важно е да разбираш каква е ситуацията. Във футбола сега има толкова неща, които са различни в сравнение с миналото“, заяви Кавани пред „ESPN Brazil“.

Братът на Кавани е и негов мениджър. Друг от агентите на ветерана - Валтер Гулиелмоне, уточни, че централният нападател предпочита да остане в Европа и през следващия сезон. Контрактът на уругваеца с Юнайтед изтича в края на месец юни тази година.

