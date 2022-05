Холанд подписва с Ман Сити още тази седмица

Звездата на Борусия Дортмунд Ерлинг Холанд ще продължи кариерата си в Манчестър Сити, твърди журналистът от „The Atletic” Дейвид Орнстейн, позовавайки се на източници от Германия. Очаква се сделката да бъде обявена тази седмица.

Норвежкият голмайстор е договорил личните си условия с „гражданите”, които вече само трябва да информира „жълто-черните”, че ще активират откупната клауза, записана в договора на нападателя – 75 млн. евро.

