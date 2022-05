Суперзвездата на Байерн Мюнхен Роберт Левандовски е взел окончателно решение за бъдещето си, твърди BILD. Авторитетното германско издание пише, че още през миналата седмица полякът е информирал ръководството на баварците, че няма да поднови договора си.

Настоящият контракт на нападателя изтича през лятото на 2023 година.

Сега от Байерн трябва да решат дали ще продадат своят голмайстор сега или ще го пуснат без пари след година.

Очаква се шефовете на германския шампион да склонят да се разделят с Левандовски срещу 35-40 млн. евро през това лято.

Известно е, че интерес към нападателя има от Барселона.

Robert Lewandowski has informed Bayern bosses last week that he will NOT extend his contract. That means if Bayern still want to collect a fee for the Pole, they would have to sell him now. That's why the club is now considering selling Lewandowski [@BILD] pic.twitter.com/7uDeKc1h1e