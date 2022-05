28-ма поредна победа и нова титла за Ига Швьонтек

Ига Швьонтек се е устремила към историята с 28-мата си поредна победа от началото на сезона, за да вдигне този път титлата на „Мастърс“ турнира в Рим с 2:0 над Онс Жабюр.

Малко по-малко от 90 минути бяха достатъчни за полякинята, за да затвори мача при 6:2, 6:2, като така 20-годишната тенисистка не успя да загуби сет в състезанието.

В родината ѝ очакват с нетърпение Rolland Garros, защото там всички се надяват, че тя ще успее да спечели за втори път един от най-престижните турнири в света на тениса след фамозното ѝ представяне през 2020 г.

🏆 Doha

🏆 Indian Wells

🏆 Miami

🏆 Stuttgart

🏆 Rome



Just another day in the office for @iga_swiatek 🤙 pic.twitter.com/nMghCKIuMn