Мадисън Кийс елиминира Ига Швьонтек и е на финал в Австралия

Поставената под номер 19 в схемата на Откритото първенство на Австралия по тенис Мадисън Кийс за първи път ще играе за титла на този турнир от Големия шлем.

Американката направи обрат срещу втората в света Ига Швьонтек от Полша и я победи с 5:7, 6:1, 7:6(8) след 2 часа и 36 минути игра, като спаси мачбол в третия сет. За титлата в събота финалистката от US Open през 2017-а ще играе срещу Арина Сабаленка, която остава на върха на ранглистата след загубата на Швьонтек, информира БНР.

В началото на първата част тенисистките си размениха по два пробива. След това Швьонтек стабилизира играта си и взе три поредни гейма. В осмия тя имаше сетбол, но Кийс го „изтри“ с мощен форхенд по правата. После полякинята сервираше за спечелването на частта, но 29-годишната Мадисън поведе с 40:0 и върна пробива при третия си шанс. В 12-ия гейм американката застана на основната линия, за да подава за влизане на частта в тайбрек, но беше пробита, след като прати топката в мрежата.

Кийс отказа да се предаде. Тя направи три пробива в следващия сет и поведе с 5:0, като диктуваше изцяло събитията на корта срещу обърканата бивша номер 1 в света. После американката сервираше за изравняване на общия резултат. Тя направи две двойни грешки и загуби гейма. Веднага след това обаче Швьонтек се оказа в позиция 0:40 при свой начален удар и Кийс взе сета при третата си възможност, когато съперничката изпрати топката метър в аут. Това бе първа загубена част от полякинята в Мелбърн.

В решаващата част полякинята си повъзвърна увереността и успя да вземе подаването си за 1:1 след четири поредни пробива. В четвъртия гейм 23-годишната Ига отрази точка за пробив със смела игра. В следващата игра пък Кийс спаси брейкбол с форхенд уинър. В осмия гейм Швьонтек оцеля от 15:40. Веднага след това полякинята пък поведе с 40:0, но съперничката изравни. Последва и четвърта точка за пробив, също отразена от тенисистката от щата Илинойс. Ига направи брейк за 6:5, след като пак поведе с 40:0 и при третия шанс бързо стигна късата топка на американката и я завърши. После сервираше за място на финала. Швьонтек стигна до мачбол, но Кийс не трепна при ретура и изравни, а после стигна и до точка за рибрейк и полякинята направи двойна грешка.

Последва дълъг тайбрек за решаване на победителката. Първата смяна на полетата дойде при 4:2 точки за носителката на пет титли от Големия шлем. Втората размяна на половините беше при 7:5 за Швьонтек. Кийс изравни при 7:7. Тя стигна до мачпойнт при 9:8 и успя след като форхендът на полякинята излезе в аут. Мачът приключи след полунощ местно време.

