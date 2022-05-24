Спортът по ТВ в четвъртък (26 май)

11.30 Тенис: Ролан Гарос, втори кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис: Ролан Гарос, втори кръг Евроспорт 2
14.30 Голф, Европейски туп МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 18 Евроспорт 2
18.45 Тенис: Ролан Гарос, втори кръг Евроспорт 2
20.45 "Кайзериспор" - "Сиваспор" МАХ Спорт 2
21.00 Плейоф в първенството на Нидерландия МАХ Спорт 3
21.30 Серия Б, финален плейоф Нова спорт
22.00 Плейоф във Франция Диема спорт
22.00 Баскетбол, "Ховентуд" - "Тенерифе" Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, , първи ден Евроспорт 2
01.00 "Либертад" - "Дъ Стронгест" МАХ Спорт 4
03.00 "Бока Хуниорс" - "Депортиво" (Кали) МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
04.00 НБА, "Голдън Стейт" - "Далас" Диема спорт 2
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