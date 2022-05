Ювентус обмисля предсрочно прекратяване на договора на грешника от финала на Лига Европа

Полузащитникът на Ювентус Аарън Рамзи може да напусне клуба още това лято, съобщава журналистът Николо Скира. Ръководството на италианския гранд обмисля предсрочно прекратяване на договора на 31-годишния уелсец. Контрактът на Рамзи със Старата госпожа изтича през лятото на 2023 година. Заплатата на халфа е 7 милиона евро на година.

#Juventus are really evaluating about Aaron #Ramsey’s contract (expires in 2023 with a salary by €7M net/year) to reach an agreement for the termination of the contract with a severance-pay. #transfers