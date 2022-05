Заснеха бивш английски национал с блондинка в леглото 15 дни преди сватбата му

33-годишният бивш английски национал Анди Керъл, който сега играе за Уест Бромич във второто ниво на английския футбол, беше заснет с блондинка 15 дни преди сватбата си с Били Мъклоу.

Кадърът стана популярен, а британската преса побърза да разгласи на аудиторията си ситуацията. Нападателят е бил в Дубай, където е било моминското парти на бъдещата му съпруга.

След това тя се връща в Англия, а той остава в емирството, за да стартира два дни по-късно своето ергенско парти. Бившият играч на Нюкасъл и Ливърпул прекарал първия ден на купон с Тейлър Джейн Уилки, която е мениджър на бар.

Andy Carroll pictured with bar boss ahead of wedding to reality star https://t.co/vAIXKqGjED via https://t.co/1pelmDXJP1



