Финалът ли беше последния мач на Мане в Ливърпул?

Бъдещето на Садио Мане беше основна тема преди финала в Шампионската лига между Ливърпул и Реал Мадрид. Сенегалецът обеща да обяви плановете си за бъдещето след срещата, която неговият отбор в крайна сметка загуби с 0:1.

Нападателят има договор с „червените” за още един сезон, а според медиите в Германия ще напусне това лято, за да премине в Байерн.

Мане говори емоционално след поражението на „червените” в Париж и даде голяма индикация, че това може би е последният му мач с екипа на мърсисайдци. Африканецът благодари на феновете и Юрген Клоп и пожела успех на отбора.

"Беше труден мач и сме разочаровани. Феновете бяха невероятни, искам да им благодаря за всичко, както и на треньора. Желая на този отбор целия успех на света”, заяви Мане.

Sadio Mané seemed to announce his departure from Liverpool:



“I would like to thank the fans for everything and the coach too. I wish this team all the best in the world.” pic.twitter.com/uMJWFZDD5W