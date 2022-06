Шакира потвърди, че се е разделила с Пике

Колумбийската мегазвезда Шакира потвърди, че се е разделила с футболиста на Барселона Жерар Пике, от когото има две деца. Така двамата слагат край на 12-годишната си връзка.

„Съжаляваме, но потвърждаваме, че се разделяме. За благополучието на нашите деца, които са наш най-голям приоритет. Молим за зачитането на личния ни живот. Благодарим ви за разбирането“, се казва в краткото изявление, разпространено от певицата.

Според спекулациите в испанската преса, причината за тяхната раздяла вероятно е изневяра на защитника на „лос кулес“, за която Шакира е разбрала.

Сред версиите се появи и майката на младия съотборник на Пике в Барселона – Гави. Според медиите Гави не знае за това, но пък 17-годишният халф е спрял да следва защитника в Instagram.

Вече бившата двойка живее отделно от няколко седмици насам, след като Пике е бил изгонен от семейния им дом. Бранителят се е преместил в стария си апартамент.

Gerard Piqué and Shakira have announced their separation in a joint statement:



"We regret to confirm that we are separating. For the well-being of our children, who are our top priority, we ask for respect for our privacy. Thank you for your understanding.” pic.twitter.com/3sDRFg3oYd