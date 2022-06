Лийдс привлече халф от Байерн Мюнхен

Лийдс Юнайтед официално привлече дефанзивния халф на Байерн Мюнхен - Марк Рока, като плати за него €12 млн.

Скромният английски тим изглежда е решен догодина да прекара времето си във Висшата лига по по-поносим начин, след като през миналата кампания едва се спаси от изпадане.

Испанецът обаче е считан за един от провалените трансфери в Мюнхен, след като през 2020 г. пристигна срещу €9 млн. от Еспаньол. Той рядко получаваше шансове за изява, въпреки че в Примера Дивизион го определяха за бъдещето на националния отбор.

Трансферът на Рока при „белите“ може да предвещава раздялата с Кавил Филипс. Двамата играят на една и съща позиция, а английският халф отдавна е спряган за трансфер в посока Манчестър Сити.

Marc Roca has joined Leeds United on a permanent deal.



Good luck for the future, @marcroca21! 🔴⚪