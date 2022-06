Христо Стоичков и Мбапе изгледаха заедно дерби зад Океана

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се засече с актуалната звезда Килиан Мбапе зад Океана. Двамата изгледаха на живо мача от поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър между Лос Анджелис Галакси и Ню Йорк Ред Булс, спечелен от домакините с 2:0.

Камата публикува в социалните мрежи снимки с Мбапе и бившия мексикански национал Клаудио Суарес, който игра срещу България в историческия четвъртфинал на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Тогава Суарес единствен от "ацтките" се разписа при дузпите, превърнали в герой Борислав Михайлов.

"Много специален ден, в който трима световни играчи се събрахме в Лос Анджелис", написа Ицо под снимките.

Носителят на "Златната топка" винаги се е изказвал ласкаво за Мбапе и беше сред малцината, които публично подкрепиха решението му да подпише нов договор с Пари Сен Жермен.

Французинът се наслаждава на ваканцията си преди началото на лятната подготовка и реши да прекара няколко дни в ЛА, а присъствието му на стадион "Банк ъф Калифорния" нямаше как да остане незабелязано.

‘sup @KMbappe 👍



Taking in #LAFC x #RBNY at the Banc. pic.twitter.com/9zwFclLMMG