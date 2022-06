Сделката за мечтания нападател между Арсенал и Сити е факт

Арсенал и Манчестър Сити са постигнали пълно споразумение по сделката за нападателя на "гражданите" Габриел Жезус. Информацията е предадена от достоверния журналист Фабрицио Романо.

Италианецът споделя, че бразилският голаджия ще подпише договор за 5 години с лондонския гранд - до лятото на 2027-а година. Той допълва, че дуото Микел Артета и Еду са изиграли ключова роля в договарянето на условията.

Арсенал ще плати 45 милиона паунда, запълвайки празнината в атака, оставена след напускането на Пиер-Емерик Обамеянг и Александър Лаказет. Очаква се официалното потвърждение да бъде налице съвсем скоро.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC



Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.



Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM