Драма в семейството на треньора на Байерн Мюнхен

Драма в семейството на Юлиан Нагелсман разкри най-големият вестник в Германия - "Билд". Според таблоида треньорът на Байерн Мюнхен вече е в развод със съпругата си Верена след 15 години брак. Както често става, трети човек е в основата на раздялата. Това е 30-годишната спортна журналистка Лена Вюрценбергер, в която Нагелсман е влюбен от известно време.

34-годишният специалист има две деца от съпругата си, но дори и това не го е спряло да се изнесе от семейното жилище. Според "Билд" влюбените вече живеят заедно, а информацията може да се счита за надеждна, тъй като Лена работи в същото издание и отговаряше за Байерн и Вердер. След като стана ясно, че е новата жена в живота на треньора на баварците, този ресор ѝ беше отнет, а най-вероятно това ще означава и край на журналистическата ѝ кариера.

Bayern coach Julian #Nagelsmann (34) has a new girlfriend. It is Lena Wurzenberger (30), who has previously reported on FC Bayern for BILD and has been with him on a short holiday in Ibiza since Monday.



