Манчестър Сити плати почти €50 млн. за поредното си звездно попълнение (ВИДЕО)

Манчестър Сити подписа с поредното голямо име в лицето на Калвин Филипс от Лийдс Юнайтед срещу €48,75 млн.

Английският национал би следвало да е директна смяна на напусналия капитан на клуба - Фернандиньо, като в същото време се очаква да дели позицията на дефанзивния халф с Родри.

Филипс е третото ново попълнение за отбора на Хосеп Гуардиола това лято. Преди него бе обявен трансферът на Ерлинг Холанд срещу €60 млн. от Борусия Дортмунд, както и свободният трансфер на Стефан Ортега от Арминия Билефелд.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL