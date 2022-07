Първи официален трансфер в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед официално представи първото си лятно попълнение в лицето на Тирел Маласия. Новината бе потвърдена на клубния уебсайт.

Смята се, че 22-годишният ляв защитник ще струва €15 млн. на „червените дяволи“ и още €2 млн. в зависимост от представянето му.

Момчето е плод на академията на Фейенорд, като дори през миналата година дебютира за националния отбор на Нидерландия.

Маласия влиза в конкуренцията на Люк Шоу, Алекс Тейес, Брандън Уилямс и Алваро Фернандез, като е сигурно, че поне двама от тях ще си тръгнат до края на трансферния прозорец.

Anyone else in the mood for Malacia? ❤



😉 @T_Malacia#MUFC || #WelkomTyrell pic.twitter.com/rdZs3FtMEL