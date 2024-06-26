45 спортисти ще представляват България на олимпийските игри в Париж

Българският олимпийски комитет утвърди на свое общо събрание състава на българската делегация за игрите в Париж. България ще бъде представяна от 45 спортисти, от които най-много - 7 са в художествената гимнастика, по 5 са в спортовете бокс, борба и лека атлетика.
Спортисти – 45
Бадминтон – 3
Калояна Налбантова сингъл
Габриела Стоева двойки
Стефани Стоева двойки
Бокс – 5
Станимира Петрова 54 кг
Светлана Станева 57 кг
Хавиер Ибанес Диас 57 кг
Радослав Росенов 63.5 кг
Рами Киуан 71 кг
Борба – 5
Биляна Дудова 62 кг
Юлиана Янева 76 кг
Айк Мнацаканян 77 кг класически стил
Семен Новиков 87 кг класически стил
Магомед Рамазанов 86 кг свободен стил
Вдигане на тежести – 3
Иван Димов 61 кг
Божидар Андреев 73 кг
Карлос Насар 89 кг
Гребане – 2
Кристиян Василев едноместен скиф
Десислава Ангелова едноместен скиф
Джудо – 2
Ивайло Иванов 90 кг
Марк Христов 73 кг
Кану каяк – 1
Памела Иванова едноместен каяк (К1)
Лека атлетика – 5
Мирела Демирева скок височина
Тихомир Иванов скок височина
Божидар Саръбоюков скок дължина
Пламена Миткова скок дължина
Габриела Петрова троен скок
Модерен петобой – 1
Тодор Михалев индивидуално
Плуване – 4
Габриела Георгиева 100 и 200 м гръб
Петър Мицин 400 м свободен стил; 200м бътерфлай
Йосиф Миладинов 100 м бътерфлай
Любомир Епитропов 100 и 200 м бруст
Спортна гимнастика – 2
Кевин Пенев индивидуално
Валентина Георгиева индивидуално
Спортна стрелба – 2
Антоанета Костадинова 25 м спортен пистолет
Кирил Киров 10 м въздушен пистолет
Таекуондо – 1
Кимиа Ализадех 57 кг
Тристан Скутару спаринг партньор
Тенис – 1
Виктория Томова сингъл
Фехтовка – 1
Йоана Илиева сабя
Художествена гимнастика – 7 (индивидуално – 2; ансамбъл – 5)
Стиляна Николова индивидуално
Боряна Калейн индивидуално
Елвира Краснобаева индивидуално (резерва)
София Иванова ансамбъл
Камелия Петрова ансамбъл
Рейчъл Стоянов ансамбъл
Маргарита Василева ансамбъл
Магдалина Миневска ансамбъл
Треньори – 40
Петя Неделчева бадминтон двойка жени
Стилиян Макарски бадминтон сингъл
Хоел Солер Аррате бокс старши треньор мъже
Валентин Поптолев бокс помощник треньор мъже
Александър Александров бокс помощник треньор мъже
Борислав Георгиев бокс старши треньор жени
Роман Цветков бокс помощник треньор жени
Серафим Бързаков борба жени
Симеон Щерев борба жени
Сослан Фарниев борба класически стил
Емил Будинов борба класически стил
Валентин Ангелов борба свободен стил
Иван Иванов вдигане на тежести
Пламен Братойчев вдигане на тежести
Никола Колев вдигане на тежести
Петко Аргиров гребане
Андреан Ангелов гребане
Ганчо Дойков джудо
Красимир Христов джудо
Цветан Цветанов кану каяк
Маринус ван Люевен лека атлетика скок височина
Ивайло Русенов лека атлетика скок дължина
Димитър Карамфимов лека атлетика скок дължина
Александрос Пантазидис модерен петобой
Кристиян Минковски плуване
Николай Вакареев плуване
Милко Танкушев спортна гимнастика мъже
Филип Янев спортна гимнастика жени
Христо Христов спортна стрелба
Румяна Апостолова спортна стрелба
Давуд Етминани таекуондо
Фарзад Золгхадри таекуондо (старши треньор)
Константин Томов тенис
Николай Шопов тенис кондиционен треньор
Ивайло Воденов фехтовка
Валентина Иванова художествена гимнастика индивидуално
Мариана Памукова художествена гимнастика индивидуално
Весела Димитрова художествена гимнастика ансамбъл
Ясена Стойнева художествена гимнастика ансамбъл
Бранимира Маркова художествена гимнастика (старши треньор)
Водачи на отбори и Председатели на федерации – 8
Илиана Сиракова художествена гимнастика
Велина Цекова лека атлетика
Красимир Инински бокс
Антон Коджабашев вдигане на тежести
Румен Стоилов джудо
Георги Аврамчев плуване
Слави Бинев таекуондо
Иван Колев лека атлетика
Медицински лица – 13
Стефан Стругаров главен лекар
Иван Иванов лекар
Мариян Добрев лекар
Татяна Янчева психолог
Любомир Панев физиотерапевт
Георги Иванов физиотерапевт
Даниел Драгомиров физиотерапевт
Георги Ряхов кинезитерапевт
Ясос Петусис кинезитерапевт
Янислав Петков кинезитерапевт
Димитър Калъчев масажист
Марий Иванов кинезитерапевт
Стелияна Янкова невротерапевт
Ръководство – 4
Стефка Костадинова Председател на БОК, ръководител на делегацията
Белчо Горанов Генерален секретар, заместник ръководител на делегацията
Любомир Ганев Олимпийско аташе
Камелия Игнатова Шеф на мисия
Оперативно управление – 5
Деница Панчева Международна дейност и протокол
Лилия Пандурова Администрация и офис на делегацията
Християн Янков Протокол, транспорт
Тодор Шабански Пресаташе
Йордан Петков Официален фотограф
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