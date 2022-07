Чисора е с почти 4 кг. по-тежък от Пулев (ВИДЕО)

Официалният кантар днес преди битката между Дерек Чисора и Кубрат Пулев даде своите резултати, а изводът е, че българинът е по-лек с около 4 кг. от съперника си.

Везната отчета 117,1 кг. за британеца и 113,4 кг. за „Кобрата“, което при най-тежките в бокса е съвсем нормално, защото атлетите имат единствено долна, но не и горна граница за теглото си.

Любопитен момент от претеглянето бе маската на Чисора. Той реши да подкрепи премиера на Великобритания - Борис Джонсън, като си сложи картонена маска с неговия лик. Причината е, че Джонсън подаде оставка от поста си, а боксьорът снощи на пресконференцията призна, че му е голям почитател.

Реваншът между Кубрат Пулев и Дерек Чисора е на 9 юли от 21:00 часа българско време.

HERE WE GO 🔥@DerekWarChisora and @KubratPulev hit the scales ⚖️#ChisoraPulev2 pic.twitter.com/x7px5Jt6qo