Бивш юноша на Барселона загина на 21 след инцидент с тротинетка

Бившият юноша в Академията на Барселона в САЩ – Картър Пейн, е починал след пътен инцидент, съобщиха от настоящия му клуб в Америка ФК Тормента.

Пейн е бил блъснат от автомобил докато е карал електрическа тротинетка. Футболистът е починал от раните си в болницата, в която е бил закаран с хеликоптер веднага след инцидента.

След като напуска школата на Барселона в Аризона, Пейн играе за Университета на Мичигън, а след това и ФК Тормента.

We are devastated by the tragic loss of one of our own, Barca alum, Carter Payne.



Carter was an extraordinary brother, teammate, and student-athlete who will be sorely missed.



We send our love and support to Carter’s family and friends during this extremely difficult time. 💙❤️ pic.twitter.com/5nC91NM4NA