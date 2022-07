Ман Юнайтед е направил пробив в преговорите с Кристиано Роналдо

Отборът на Манчестър Юнайтед е направил пробив в преговорите със звездата си Кристиано Роналдо. Клубът иска 37-годишният нападател да остане за още един сезон и изпълнителният директор Ричард Арнолд работи усилено, за да убеди обкръжението на играча, че това е правилното решение.

Както е известно, португалецът поиска да бъде трансфериран при добра оферта, тъй като иска да играе в тим, който ще участва в Шампионска лига. В понеделник обаче новият мениджър Ерик тен Хаг подчерта, че е разговарял с нападателя и не смята, че той ще напусне, тъй като е част от плановете му за предстоящия сезон.

Според „The ​​Times“, директорът на Юнайтед Арнолд е впечатлил обкръжението на Роналдо с начина, по който се е справил с желанието на португалския национал да напусне „Олд Трафорд“ за втори път в кариерата си.

Дънкан Касълс, който е известен с това, че е близък до агента на Кристиано - Жорже Мендеш, съобщи:

Manchester United making headway in attempt to persuade Cristiano Ronaldo to remain at Old Trafford. https://t.co/rQCJxxthBJ pic.twitter.com/pTm300EVTV