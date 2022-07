Челси се договори с Наполи и Кулибали, трансферът е въпрос на часове

Отборът на Челси намери решение за защитата си, след като се раздели с Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. “Сините” от Лондон се договориха с Наполи за привличането на Калиду Кулибали. Няколко източника от Италия съобщиха, че двата клуба са стигнали до споразумение, а самият футболист е приел предложените му лични условия.

„Андзурите“ ще получат 38 млн. евро за сенегалския национал, както и още 2 млн. под формата на бонуси. Според “Скай Спорт Италия” африканецът ще подпише договор за 5 години и ще заработва по 10 млн. евро на сезон. “Спортиталия” пък написа, че твърдата заплатата на бранителя ще е 8 млн. евро, но той може да заслужи още 2 млн. при добро представяне.

Снощи сенегалецът трябваше да се появи на лагера на Наполи в Димаро, но вместо това остана в Милано, където агентът му е преговарял с Челси.

Chelsea are now closing on Kalidou Koulibaly deal! Full agreement on personal terms for €10m net per season, contract until June 2027. 🚨🔵 #CFC



Negotiation set to be completed in the coming days: Chelsea working to close the deal for €38m plus add ons as final proposal. pic.twitter.com/phS4oYhH37