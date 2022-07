Тайсън Фюри бръкна в джоба си, за да помогне на местен футболен отбор

Боксовата суперзвезда Тайсън Фюри бръкна в джоба си, за да помогне на местния футболен отбор Моркамб. 33-годишният шампион в тежка катежория на WBC се договори с клуба от третото ниво на английския футбол, който през новия сезон ще носи на екипа си надписа Gypsy King – Циганския цар, както наричат Фюри.

Самият футболен клуб обяви новината чрез своя Туитър, като във видеото участваше и развълнувания Фюри. Боксьорът е родом от Уайтъншоу, но вече доста години живее в Моркамб.

„Здравейте, голяма новина. Циганския цар току що стана спонсор на моя местен отбор – Моркамб. Нека да имаме страхотен сезон и да ги разбием. Давайте момчета! И момичета“, каза Фюри.

Феновете на „Скаридите“ веднага реагираха в социалните мрежи. „Още една причина да обичаш този човек“, написа един. Друг добави „Ние сме наистина грамадни, човече“.

Фюри не е първата голяма звезда, която става спонсор на любим отбор. Преди време нападателят на Тотнъм и капитан на Англия Хари Кейн помогна на Лейтън Ориент, един от отборите, в които игра като по-млад.

We have some ʙɪɢ news for you… 👀🥊#UTS 🦐 | @Tyson_Fury pic.twitter.com/TN5XeY6Hmj