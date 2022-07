Мечтата на милиони тенис фенове по света се сбъдна, след като бе потвърдено, че голямата четворка, която доминира спорта в последните две десетилетия, ще играе в един отбор на турнира „Лейвър Къп“ през септември. Това стана ясно, след като шампионът от „Уимбълдън“ Новак Джокович се присъедини към Рафаел Надал, Роджър Федерер и Анди Мъри в състава на Европа за отборната надпревара, която тази година ще се проведе в Лондон в периода 23-25 септември.

По този начин звездният тим, воден от легендарния Бьорн Борг, ще разполага в състава си с носителите на общо 66 титли от „Големия шлем“, спечелили 66 от последните 76 турнира от четирите най-престижни турнира в света.

Reigning Wimbledon champion Novak Djokovic will join Rafael Nadal, Roger Federer and Andy Murray in a dream Team Europe lineup at Laver Cup London 2022.



