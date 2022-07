ПСЖ е готов да се раздели с една от звездите си - Неймар

Френският шампион Пари Сен Жермен е готов да се раздели с една от звездите си - Неймар това лято. Бразилецът е част от едно от най-смъртоносното трио в световния футбол, заедно с Килиан Мбапе и Лионел Меси.

Парижани спечелиха Лига 1 миналия сезон, което не е изненадващо, но въпреки това ПСЖ няма успех в Шампионската лига, след като похарчи значителни суми пари.

Една голяма промяна сега може да бъде продажбата на бразилското крило Неймар. Според журналиста Бен Джейкъбс, ПСЖ ще позволи на Неймар да напусне това лято, ако успеят да намерят купувач за него.

Последната част от това изречение несъмнено е най-трудната задача, пред която ПСЖ ще се изправи, намирайки някой, който да купи 30-годишния играч. Няма съмнение в таланта му, но поради възрастта и високата му заплата, не много клубове ще могат да закупят бившия играч на Барселона.

Наскоро се смяташе, че тимът на Челси има интерес към Неймар. Новият треньор на тима Кристоф Галтие заяви, че иска да задържи бразилеца, но също така призна, че решението не е само в неговите ръце.

PSG have been fielding enquiries for Neymar. Nothing advanced at this point. Christophe Galtier has said he wants to keep the Brazilian but also admitted the decision isn't solely in his hands. PSG are very much open to offers even though Neymar's preference is to stay at PSG.