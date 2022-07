Байерн наистина извади €20 млн. за 17-годишно момче без попадение в професионалния футбол

Байерн Мюнхен официално представи най-новия си централен нападател в лицето на 17-годишния Матис Тел. Клубът се похвали, че е подписал 5-годишен контракт с момчето.

По-любопитното обаче е, че се твърди, че „баварците“ са платили €20 млн. на Рен, за да откупят правата му, като дори сумата може да набъбне с още €8 млн. в зависимост от представянето му.

Тел несъмнено е талантливо момче с оглед представянето му за юношеските формации на Франция. Той е капитан на отбора до 17 години, като има и редица мачове за по-голямата възрастова група. В 15 мача той е вкарал 10 гола за „младите петли“, но няма нито един гол в професионалния футбол до момента.

Рискът, който Хасан Салихамиджич поема с него, е огромен, защото ще се очаква от Матис Тел да оглави атаката на клуба.

🗣️ "I'm very excited. #FCBayern is one of the best clubs in the world!"#ServusTel #MiaSanMia pic.twitter.com/GzMcUAmrfE