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Резултати от мачовете във Втора лига

Резултати от мачовете във Втора лига

1 Март, 2025 19:43 348 1

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  • пирин благоевград-
  • монтана-
  • етър велико търново

Монтана победи Ловеч като гост

Резултати от мачовете във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от 24-и кръг във Втора лига:

Ловеч - Монтана 0:2
Пирин Благоевград - ЦСКА II 1:4
Фратрия - Спартак Плевен 0:2
Спортист Своге - Несебър 0:0
Дунав Русе - Янтра Габрово 0:0
Марек Дупница - Струмска слава Радомир 1:1
Етър Велико Търново - Ботев II Пловдив 1:0

2 март, неделя, 15:30 ч
Локомотив Горна Оряховица - Беласица Петрич

4 март, вторник, 15:30 ч
Добруджа Добрич - Лудогорец II
ЦСКА 1948 II - Миньор Перник


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