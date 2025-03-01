Резултати от мачовете във Втора лига

Резултати от 24-и кръг във Втора лига:
Ловеч - Монтана 0:2
Пирин Благоевград - ЦСКА II 1:4
Фратрия - Спартак Плевен 0:2
Спортист Своге - Несебър 0:0
Дунав Русе - Янтра Габрово 0:0
Марек Дупница - Струмска слава Радомир 1:1
Етър Велико Търново - Ботев II Пловдив 1:0
2 март, неделя, 15:30 ч
Локомотив Горна Оряховица - Беласица Петрич
4 март, вторник, 15:30 ч
Добруджа Добрич - Лудогорец II
ЦСКА 1948 II - Миньор Перник
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1 ☠️ ЕКСХУМАТОРЬТ ☠️
19:48 01.03.2025