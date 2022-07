Над 10 000 тифози на Рома устроиха грандиозно посрещане на Пауло Дибала

Над 10 000 тифози на Рома устроиха грандиозно посрещане на новия си любимец Пауло Дибала. На Палацо дела Чивилта Италиана във Вечния град аржентинското бижу в селекцията на Рома усети страстта на привържениците на „джалоросите“ в една специална вечер, която едва ли някога ще забрави.

След светлинно шоу точно в 21.21 часа местно време снощи облеченият с екипа на Рома с номер 21 Дибала излезе на стълбите пред сградата и поздрави тифозите.

In Rome we welcome people differently... 🔥



💎 @PauDybala_JR x #ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/dMMy6ydO51